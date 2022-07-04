اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 05:04 م
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العثور على جثة طفل غارق بترعة فى قرية جنزور بالمنوفية

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:04 م
العثور على جثة طفل غارق بترعة فى قرية جنزور بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من العثور على طفل مصرعه غرقا بترعة قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع طفل  12 عاما غرقا بترعة قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مديرية أمن المنوفية

مصرع طفل

مركز بركة السبع



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