مصرع شخص من ذوي الهمم على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

لقي شخص مصرعه على يد شقيقه العامل بمحل قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك خلال حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، وقام خلالها المتهم بتسديد طعنة لشقيقه بقطعة زجاج مكسور، جرى نقل المصاب لأحد المستشفيات الخاصة، ولقي مصرعه خلال محاولة إسعافه، وتمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفى خلال محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "أ ه م"، 34 سنة، من ذوى الهمم أصم وأبكم، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وجرى نقله للمستشفي وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه "م ه م"، 29 سنة، عامل بمحل قطع غيار سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان دائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسور، وذلك بسبب خلافات عائلية.

جرى التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.