محافظ قنا يعقد لقاءً جماهيريًا مع المواطنين بمركز نجع حمادي

قنا صابر سعيد

أعلن ديوان محافظة قنا، عن عقد اللقاء الجماهيري للواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع المواطنين بنجع حمادي، الإثنين المقبل وذلك لبحث متطلباتهم وشكواهم.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن اللقاء سيشمل حضور جميع القيادات التنفيذية لبحث شكاوي المواطنين ويقام بإحدي القاعات في شارع 15 مايو في مركز نجع حمادي.

وكان قد عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اللقاء الجماهيرى الخامس بمركز ومدينة قفط، بهدف التعرف على مشكلات وطلبات المواطنين على أرض الواقع، حرصاً منه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم على القيادات التنفيذية، وذلك بحضور النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد طايع، عضو مجلس النواب ومحمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والقيادات التنفيذية وعدد كبير من المواطنين المتقدمين بشكاوى من أهالى مركز ومدينة قفط.

واستمع محافظ قنا، إلى شكاوى المواطنين الحاضرين الذين تخطى عددهم 150 مواطنا، واستمع لشكوى كل مواطن على حدة، حيث تنوعت الشكاوى مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال محافظ قنا عددا من الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.