جامعة الزقازيق تستضيف منتخب مصر لألعاب القوى للمكفوفين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبلت جامعة الزقازيق اليوم منتخب مصر لألعاب القوى للمكفوفين بتنظيم من الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة إفريقيا بالمغرب والتى سوف تقام خلال الفترة من 11- 18 سبتمبر 2022 حيث يبدأ معسكر المنتخب القومى فى الفترة من 2022/7/30 وحتى 2022/8/30 تحت رعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام ورعاية ذوى الهمم وما توليه الدولة من عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ومستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مصر لها من خبرات متميزة، وتجارب رائدة فى هذا الشأن، وذلك الاقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص ذوى الهمم، لديهم العديد من القدرات والإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاستضافة تأتى انطلاقًا من دور الجامعة الرائد فى المشاركة المجتمعية بكافة المجالات.