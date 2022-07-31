إجراء 18 عملية مناظير كلى وحالب فى قسم جراحة المسالك بمستشفى حورس بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه استكمالاً لمسيرة الريادة والتميز التي تشهدها مستشفى حورس التخصصى أرمنت سابقاً في ظل انضمامها لهيئة الرعاية الصحية، تم انعقاد ورشة عمل لقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفي، وإجراء 18 عملية متنوعة بين مناظير كُلى PCNL (استخراج حصوات من الكلى باستخدام المنظار الكُلى الجراحي)، وعمليات مناظير حالب متقدمة URS، وعمليات مناظير استئصال للبروستاتا TUR.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شهد قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى ورشة عمل مميزة، حيث قام أطباء القسم بإجراء عدد 18 عملية متنوعة بالتزامن مع عقد يوم علمي لقسم المسالك البولية بحضور الدكتور أحمد طاهر الدنان أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، وتم خلاله تبادل النقاش العلمي وعرض بعض الحالات والإجراءات الجراحية التي تم إجرائها بقسم المسالك البولية بمستشفى حورس التخصصي.

وقام بإجراء العمليات كلا من الدكتور عمر الصغير أستاذ مساعد المسالك البولية جامعة جنوب الوادي، والدكتور طه محمد إبراهيم أستاذ مساعد المسالك البولية جامعة أسيوط، والدكتور عبد الحافظ حسن أخصائى ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى حورس التخصصي، والدكتور عبد الرحمن محمد مبارك أخصائى المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور محمد الجيلانى أخصائى المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور أحمد عبد الفتاح أخصائى المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور محمد طاهر أخصائى المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور أحمد أبو الحسن أخصائى التخدير بالمستشفى، والدكتور حسين على محمد أخصائى التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات كل من (أمير منصور على - محمد مصطفى عبد البديع - أحمد محمد محمد - أمونيوس رومانى - مصطفى عبده صادق)، وبإشراف وحضور الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى حورس التخصصى.

ويمكن الحجز بعيادة المسالك البولية بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت بالأقصر يومياً، فيما عدا السبت والاثنين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب اسرة لسكنك عن طريق الحجز على الخط الساخن 15344.