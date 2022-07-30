اليوم السابع
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وزير مالية الصومال: ممتنون للبنك الدولي على دعم ‏الحكومة بـ 100 مليون دولار

السبت، 30 يوليه 2022 01:10 م
وزير مالية الصومال: ممتنون للبنك الدولي على دعم ‏الحكومة بـ 100 مليون دولار وزير المالية الصومالي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أشاد وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي، ‏بدعم البنك الدولي إلى بلاده، قائلا “نحن ممتنون للبنك الدولي لموافقته على تقديم ما يقرب من 100 مليون دولار لدعم الميزانية الحكومية، بعد أن التزمت الحكومة الفيدرالية الصومالية بجميع بنود الاتفاقية ، بما في ذلك الإصلاح المالي والحكم الرشيد.”.
 
و‏بحسب الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء، أشار وزير المالية ‏الصومالي إلى أن  هذه الاتفاقية ستساعد في تمويل مستقبل البلاد.
 
وكانت وقعت الحكومة الفيدرالية الصومالية والبنك الدولي اتفاقية يقدم بموجبها البنك منحة قيمتها 100 مليون دولار لدعم الميزانية.
 
وأشار القائم بأعمال وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي إلي أن الخطوة جاءت عقب استكمال الإجراءات واستيفاء الشروط المتعلقة بإصلاح النظام المالي الصومالي.
 
وأشاد الوزير بدعم البنك الدولي والذي من شأنه أن يساهم في تعزير الاستثمار في قطاع مصايد الأسماك والطاقة المتجددة.
 
 

الصومال

البنك الدولي

دعم البنك الدولي للصومال

وزير المالية الصومالي

إفريقيا

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