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رئيس سيماف عن إنتاج أول قطار لنقل السلع الاستراتيجية: 1625 طنا فى الرحلة

السبت، 30 يوليه 2022 07:06 م
رئيس سيماف عن إنتاج أول قطار لنقل السلع الاستراتيجية: 1625 طنا فى الرحلة اللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة شركة سيماف
أحمد عبد الرحمن

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كشف اللواء إسماعيل النجدى، رئيس مجلس إدارة شركة سيماف، تفاصيل إنتاج أول قطار لنقل السلع الاستراتيجية، مضيفا أنه يتم إنتاجه بنسبة 80 % صناعة محلية.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أنه يتم صناعة العربة بأعلى كفاءة علمية لنقل الحبوب.

 

وأشار النجدى، إلى أن هذه العربات الهدف من تقليل الهدر من الحبوب؛ حيث تستخدم فى نقل المحاصيل من المحافظات أو الحبوب المستوردة.

 

واستطرد أنه تم إنتاج 25 عربة وسيتم خلال الشهور الأربع المقبلة إنتاج 50 عربة أخرى، والمصنع جاهز لإنتاج المزيد من هذه العربات لأى جهة.

 

واختتم أن القطار يتكون من 25 عربة تنقل 1625 طنا من القمح فى الرحلة الواحدة، مشيرًا إلى أن هذه العربات تحافظ على صلاحية الغلال التى يتم نقلها حتى لا تتأثر بالعوامل الجوية، بما لا يساعد على نمو الحشرات والآفات.


سيماف

قطار

السلع الاستراتيجيه



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