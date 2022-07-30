الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. نتيجة الثانوية 2022.. لا يملك أحد صلاحية تعديل درجات الطلاب السبت، 30 يوليه 2022 05:16 م وزارة التربية والتعليم إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: النقل: الرئيس وجه بتدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع 7 نوفمبر المقبل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. رابط الحصول على النتيجة بالرقم القومى وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد برنامج الأغذية العالمى التعاون المشترك طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحان الدور الثانى فى العربى مؤسسة المدارس الدولية تعلن انضمام 4 مدارس جديدة وفتح باب التقدم والتحويل لها أبناؤنا فى الخارج يبدأون امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية باللغة العربية هل يحق لطلاب الثانوية العامة "دور ثان" التقديم لكلية الشرطة؟..اعرف التفاصيل تنسيق الجامعات 2022.. 135 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات نتيجة الثانوية 2022.. التعليم: لا يملك أحد صلاحية تعديل درجات الطلاب بالكنترول هلال المحرم لعام 1444 يزين قبة السماء اليوم ويشاهد بالعين المجردة نتيجة الثانوية العامة 2022.. إعلانها الأسبوع الجارى على "اليوم السابع" إطلاق المرحلة الأولى للتنسيق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو التضامن: انخفاض نسبة التعاطى لسائقى الحافلات المدرسية لـ 0.8% القوى العاملة: دورات تدريبية مكثفة لمسئولى مراكز المعلومات على النظم الجديدة اخبار مصر الثانوية العامة اخبار مصرية اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم الجمعة، 29 يوليه 2022 05:30 م حصاد الوزارات.. التموين: 100 جنيه زيادة ببطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. الصحة: جرعات لقاح كورونا التنشيطية تحمى من متحورات الفيروس الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:02 م حصاد الوزارات.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:00 م حصاد الوزارات.. وزير التموين: طرح أطباق بيض بالمجمعات الاستهلاكية بـ65 جنيها الإثنين، 25 يوليه 2022 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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