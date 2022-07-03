اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 06:43 م
أكرم القصاص
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عبد الرحمن الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية: فخور بنجاحى.. لايف

الأحد، 03 يوليه 2022 06:04 م
عبد الرحمن الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية: فخور بنجاحى.. لايف عبد الرحمن الأول على الجمهورية في الدبلومات
السويس - فريق المحافظات

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قال الطالب عبد الرحمن كريم شعبان الأول على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية الصناعية، أنه سعيد بحصوله على المركز الأول، مؤكداً أن الله كرمه نتيجة جهده وإصراره على النجاح.

 

أضاف لـ"اليوم السابع"، أن والده ووالدته وأسرته كانوا يدعموه بشكل كبير جداً نحو تحقيق حلمه بالتميز فى التعليم والتدريب.

 

وقال أن التعليم الصناعى أصبح فى مصر مميز جدا خاصه بعد فتح مجال فى التدريب بالشركات، مطالبا طلاب الشهادة الإعدادية بالتوجه نحو التعليم الصناعى لأنه المستقبل الحقيقى من وجهة نظره.

 

وأضاف أنه كان يسافر يومين فى الأسبوع إلى العاشر من رمضان للدراسة و3 أيام للتدريب العملى بشركه السويس للصلب ورغم كل هذه المشقة، إلا أنه كان سعيدا للدراسة النظرية والتطبيق العملى.


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