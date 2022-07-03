عبد الرحمن الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية: فخور بنجاحى.. لايف

قال الطالب عبد الرحمن كريم شعبان الأول على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية الصناعية، أنه سعيد بحصوله على المركز الأول، مؤكداً أن الله كرمه نتيجة جهده وإصراره على النجاح.

أضاف لـ"اليوم السابع"، أن والده ووالدته وأسرته كانوا يدعموه بشكل كبير جداً نحو تحقيق حلمه بالتميز فى التعليم والتدريب.

وقال أن التعليم الصناعى أصبح فى مصر مميز جدا خاصه بعد فتح مجال فى التدريب بالشركات، مطالبا طلاب الشهادة الإعدادية بالتوجه نحو التعليم الصناعى لأنه المستقبل الحقيقى من وجهة نظره.

وأضاف أنه كان يسافر يومين فى الأسبوع إلى العاشر من رمضان للدراسة و3 أيام للتدريب العملى بشركه السويس للصلب ورغم كل هذه المشقة، إلا أنه كان سعيدا للدراسة النظرية والتطبيق العملى.