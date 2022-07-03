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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

الأحد، 03 يوليه 2022 01:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 3 يوليو، الاختبار فى مادتى الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بواقع 50 سؤالا مخصص لها 60 درجة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية يضم 50 سؤالا، وتكون درجة النهائية العظمى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة يعقد ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة، والسماح باستخدام مجلد المفاهيم والذي يتضمن المصطلحات والقوانين والمعادلات التي يحتاجها الطالب في الامتحان، مشددة على ضرورة تسليم الطلاب كتيب المفاهيم خاصة بعد شكاوى طلاب بلجان فى إدارة السادس من أكتوبر من عدم تسليمهم مجلد المفاهيم أثناء عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 28 يونيو الماضى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم كتيب المفاهيم لمادة الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، بداية الامتحان مع ورق الأسئلة والبابل شيت، مضيفة أنه يتم تسليمه للمراقبين مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء الامتحان، كما وجهت الوزارة رؤساء اللجان بالحفاظ على وقت الامتحان بحيث يتم تسليم الطلاب كراسة الأسئلة والإجابة وكتيب المفاهيم فى التاسعة صباحا دون تأخير مع تعويض الطلاب الوقت الذى يتم استقطاعه مع بداية اللجنة مع توفير الهدوء للطلاب وضبط اللجان لمنع تصوير أى أسئلة أو أجوبة ونشرها على صفحات الغش.

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