طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 3 يوليو، الاختبار فى مادتى الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بواقع 50 سؤالا مخصص لها 60 درجة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية يضم 50 سؤالا، وتكون درجة النهائية العظمى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة يعقد ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة، والسماح باستخدام مجلد المفاهيم والذي يتضمن المصطلحات والقوانين والمعادلات التي يحتاجها الطالب في الامتحان، مشددة على ضرورة تسليم الطلاب كتيب المفاهيم خاصة بعد شكاوى طلاب بلجان فى إدارة السادس من أكتوبر من عدم تسليمهم مجلد المفاهيم أثناء عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 28 يونيو الماضى.