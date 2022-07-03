تداول 318 ألف طن سلع وبضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية والدخيلة خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم تداول أكثر من 318 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الانواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2700 حاوية مكافئة بميناء الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخول وخروج 46 سفينة إلى أرصفة الميناء خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة.

ومن جانبه وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .