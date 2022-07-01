اليوم السابع
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تعرف على مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:15 م
تعرف على مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات القومية لتطوير الموانئ المصرية ضمن خطة تحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها تطوير ميناء الإسكندرية، وفى النقاط التالية نعرض اهم ما يتم تنفيذه.. 
 
تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات أهمها: 
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه .
- إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه .
- بناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه .
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 مليون جنيه .
 
جارى تنفيذ المشروعات ومن أهمها :
- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه 
- إنشاء رصيف 85/3 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 564 مليون جنيه .
- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة مليار جنيه .
 
 
 

الإسكندرية

ميناء الاسكندرية

تطوير الموانئ

النقل



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