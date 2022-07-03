الزبيب أفضل من السكر.. تعرف على 4 فوائد صحية لتناوله

كتبت ميرفت رشاد

ما هي أحلى وألذ فاكهة جافة تعرفها؟ طبعًا أنه زبيب تم استخدام هذه الفاكهة الجافة الإسفنجية الصغيرة على مدى دهور لإضفاء لمسة من الحلاوة على وجباتنا ولجعل حلوياتنا أكثر حلاوة، لكن هذا ليس كل ما يفعله الزبيب بالنسبة لنا، ويضيف الزبيب أيضًا مجموعة من الخصائص الغذائية إلى نظامنا الغذائي، لهذا السبب يستخدم الكثير من الناس الزبيب لتهدئة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بدلاً من السكر، فهناك أكثر من فائدة يمكنك توقعها، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

لكن قبل أن نبدأ في الكشف عن الفوائد الصحية المختلفة للزبيب، نعلم جميعًا أن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي والدهون، لذلك يُنصح دائمًا بتناوله باعتدال لجني أقصى فوائده، بالعودة إلى فائدة الزبيب، تشارك أخصائية التغذية شيفيكا غاندي أناند كيف أن تناول الزبيب بانتظام قد يساعدنا.

بعض الفوائد الصحية للزبيب

1. يقوي المناعة

الزبيب غني بفيتامين ب وفيتامين ج، وكلاهما معروف بتقوية جهاز المناعة، ما يمنع الشخص من الإصابة بالعدوى والفيروسات.

2. يحسن النوم

يحتوي الزبيب على هرمون يسمى الميلاتونين ، والذي يفرزه الدماغ لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ، إذا كنت تعاني من الأرق أو كنت نائمًا بشكل خفيف ، فإن تناول حفنة من الزبيب قبل النوم قد يساعدك على التقاط بعض الزبيب.

3. يساعد على الهضم

نظرًا لأن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، فيمكنه منع وإدارة مشكلات مثل الإمساك والحموضة والانتفاخ. لذا ، استمر في تناولها لإعطاء بعض الراحة للجهاز الهضمي

4. يوفر كمية جيدة من البوتاسيوم

من المعروف أن الزبيب مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي معروف بموازنة محتوى الملح في أجسامنا، هذا يساعد في تنظيم ضغط الدم ويسهل التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

بخلاف هذه الفوائد، يمكن أيضًا أن يُنسب الزبيب إلى زيادة مستويات الطاقة مع الدهون الصحية، ولكن، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن وتريد تجنب الدهون الزائدة، فيمكنك نقع الزبيب في الماء طوال الليل قبل تناوله.