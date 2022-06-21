من نظافة الفم إلى صحة العظام.. 8 فوائد لتناول الزبيب المنقوع

كتبت ميرفت رشاد

أخبرنا كبار السن عن الفوائد الصحية لاستهلاك الفواكه الجافة المنقوعة مثل الزبيب الأسود، يمكن أن يكون تغييرًا بسيطًا ولكنه مؤثر في نمط الحياة، فهو غنى بالعناصر الغذائية، ويساعد محتواه العالى من الألياف على تحسين حركة الأمعاء، وفى السطور المقبلة سنوضح الفوائد الصحية لمنقوع الزبيب، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1. الزبيب الأسود المنقوع غني بالألياف

الزبيب الأسود المنقوع غني بالألياف ويعمل كملين دون أن يبدو وكأن الشخص يعاني من الإسهال، يضمن المحتوى العالي من الألياف حركة أمعاء سلسة أول شيء في الصباح، تتناسب جودة وصحة معدتك وحركة الأمعاء بشكل مباشر مع جودة وصحة بشرتك وشعرك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك أن يصابوا بهذا أيضًا.

2. يجعلك ممتلئا لفترة أطول

أي شيء غني بالألياف يجعلك ممتلئًا لفترة أطول، لهذا السبب كلما تناولت فواكه وخضروات أو أطعمة أخرى غنية بالألياف ، فإنك تميل إلى الشعور بالشبع لفترة أطول، يلعب هذا دورًا رئيسيًا في إدارة الوزن.

3. الزبيب الأسود غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد

العديد من الأشخاص مصابون بفقر الدم ، في مثل هذا السيناريو، يلبي الزبيب الأسود متطلبات الحديد للجسم.

4. جيد لصحة العظام

الزبيب الأسود مفيد أيضًا لصحة العظام، خاصة لمن يعانون من هشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك، فإن الزبيب الأسود غني بالبورون، إنه معدن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام.

5. مفيد لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تناول الزبيب الأسود لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم،كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

6. يحتوي على مستويات عالية من فيتامينات ب وج

هذا يجعل الزبيب الأسود وجبة ممتازة لتعزيز المناعة،حتى أولئك الذين يعانون من مرض السكري يمكن أن يصابوا بها طالما أنهم يأكلونها مع 2-3 حبات من الجوز و4-5 لوز لذلك ، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم لديهم من الزبيب ، فإن اللوز والجوز يمنع المستويات من الارتفاع بشكل كبير.

7. الزبيب الأسود رائع لصحة الفم

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة ، فإن الزبيب الأسود سيساعدك على التخلص منها، إنه مضاد للجراثيم بدرجة عالية ويقتل الميكروبات والبكتيريا التي قد تكون موجودة داخل الفم.

8. جيد للبشرة

بسبب خصائصه في إزالة السموم، يعتبر الزبيب الأسود مفيدًا لعلاج حب الشباب والعناية بالبشرة. عندما يتعلق الأمر بالشعر ، يمكن أن يساعد الزبيب الأسود في الدورة الدموية وصحة فروة الرأس.