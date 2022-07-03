الرئيس السيسي يهنئ بيلاروسيا بذكرى عيد الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة بيلاروسيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة بيلاروسيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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