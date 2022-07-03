اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 05:11 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ بيلاروسيا بذكرى عيد الاستقلال

الأحد، 03 يوليه 2022 03:38 م
الرئيس السيسي يهنئ بيلاروسيا بذكرى عيد الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة بيلاروسيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

بيلاروسيا



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