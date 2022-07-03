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الرئيس السيسى يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث لمترو الأنفاق

الأحد، 03 يوليه 2022 08:59 ص
الرئيس السيسى يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث لمترو الأنفاق الرئيس السيسى
كتب ــ سمير حسنى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) من الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح محطة عدلي منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية) .

رافق الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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