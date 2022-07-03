الرئيس السيسى يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث لمترو الأنفاق

كتب ــ سمير حسنى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) من الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح محطة عدلي منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية) .

رافق الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.