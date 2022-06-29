الأوقاف: نسعى للوصول لـ 2 مليون أسرة في صكوك الأضاحي والإطعام

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذي يحققه مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام.

ولفت حسن في تصريحات له اليوم، إلى أن استمرار بيع صكوك الأضاحى في المساجد الكبرى ومن خلال عدد من البنوك، لافتة إلى أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك في يد أمينة بدون أي مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه"

وتوفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه، الذى قررت الوزارة تويع 50 طن لحوم منه للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مشروع صكوك الأضاحى ، 52 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالي مبيعات أكثر من (21500) صك، بزيادة 12 مليون جنيه عن آخر تحديث تم إعلانه منذ 4 أيام، بما يؤكد ثقة أهل الفضل في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، قائمة بأفضل 8 مديريات من حيث الأداء المتميز فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف حتى الآن وما حققته كل مديرية وذلك على النحو التالى:

1. مديرية أوقاف القاهرة: 5410 صكوك أضاحى سودانى - 140 صك أضاحى بلدى - 17010 صك إطعام، بإجمالى (17537000) جنيه.

2. مديرية أوقاف الإسكندرية: 2800 صك أضاحى سودانى - 100 صك أضاحى بلدى - 11250 صك إطعام، بإجمالى (9915000) جنيه.

3. مديرية أوقاف الجيزة: 2420 صك أضاحى سودانى - 30 صك أضاحى بلدى - 6250 صك إطعام، بإجمالى (7313000) جنيه.

4. مديرية أوقاف الغربية: 2101 صك أضاحى سودانى - 8 صك أضاحى بلدى - 4265 صك إطعام، بإجمالى (5932100) جنيه.

5. مديرية أوقاف الدقهلية: 1700 صك أضاحى سودانى - 21 صك أضاحى بلدى - 2022 صك إطعام، بإجمالى (4426400) جنيه.

6. مديرية أوقاف بنى سويف: 1561 صك أضاحى سودانى - 2565 صك إطعام، بإجمالى (4203700) جنيه.

7. مديرية أوقاف الشرقية: 1405 صكوك أضاحى سودانى - 5 صك أضاحى بلدى - 2525 صك إطعام، بإجمالى (3867500) جنيه.

8. مديرية أوقاف الفيوم: 1285 صك أضاحى سودانى - 5 صك أضاحى بلدى - 2610 صك إطعام، بإجمالى (3629000) جنيه.