اختبار جديد يمكنه اكتشاف فيروس جدري القرود في 10 دقائق

كتبت إيناس البنا

تقوم أوروبا بتصنيع نظام فريد من نوعه لاختبار التدفق الجانبي والذي سيكون قادرًا على اكتشاف فيروس جدري القرود لدى البشر في غضون عشر دقائق.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمر حاليًا الاختبار بفترة تجريبية أولى والذى تم تطويره من قبل شركة Sure Screen Diagnostics ومقرها المملكة المتحدة

كيف يعمل هذا الاختبار؟



يعمل هذا الاختبار الجديد باستخدام قطرة صغيرة من دم وخز الإصبع من مريض يعاني من الأعراض، حاليًا ، يتم تشخيص جدري القرود عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل باستخدام مسحة فيروسية مأخوذة من حويصلة أو قرحة أو أكثر تظهر على الجلد المصاب ببراءة اختراع، هذه الطريقة فعالة ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً.

يأتي الاختبار الجديد في وقت مناسب حيث ينتشر الفيروس في المزيد والمزيد من البلدان، حاليا ، أكثر من 50 دولة تكافح هذا المرض وتحاول احتوائه، فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تكثيف الاختبارات بسبب معدل انتشار هذا الفيروس.

لماذا هذه الخطوة ضرورية؟



ذكرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن "الانتقال المستدام" لجدري القرود في جميع أنحاء العالم يمكن أن يؤدي إلى انتشاره إلى مجموعات معرضة لمخاطر أعلى ، مثل النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأطفال.

لقاحات لجدري القرود



كما أعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا أنها تعمل على آلية لتوزيع اللقاحات بشكل أكثر إنصافًا ، بعد أن أشارت دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة إلى استعدادها لمشاركة لقاحات الجدري المخزنة لديها ، والتي تحمي أيضًا من جدري القردة.

حتى لو لم تعترف منظمة الصحة العالمية بجدري القرود باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية ، فإنه لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العالمية.