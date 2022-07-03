أوبزرفر: البريطانيون مهددون فى الصيف بفوضى رحلات الطيران بسبب ظروف الموظفين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن المسافرين البريطانيين يستعدون لفوضى سفر جديدة في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف ، حيث أصبح الموظفون في شركة "ريان أير" آخر من يهدد بالإضراب.

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي أجبر فيه عمال المطار المضربون في باريس على إلغاء عشرات الرحلات الجوية يوم السبت ووعدوا بمزيد من الإضراب في وقت لاحق في يوليو ، كشف طاقم الطائرة ومقره إسبانيا في" ريان أير" أنهم يخططون الآن للإضراب لمدة 12 يومًا في يوليو.

ومن ناحية أخرى ، أكدت شركة الطيران الاسكندنافية SAS وطياروها استمرار محادثات الأجور حتى يوم الاثنين على أمل تجنب الإضراب.

وفي المملكة المتحدة، ستعلن شركات الطيران هذا الأسبوع عن سلسلة من الإلغاءات لرحلاتها الصيفية ، مع تقارير تشير إلى أنه من المتوقع أن تواجه الخطوط الجوية البريطانية وطأة الرحلات الملغاة وأن أكبر مطارات بريطانيا ، هيثرو، من المتوقع أن يكون الأكثر تضررًا.

وفي ليلة السبت، حاولت الحكومة تهدئة المخاوف بشأن نقص الموظفين الذي كان عاملاً رئيسياً في فوضى السفر الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة ، قائلة إن الاختبارات الأمنية للعمال الجدد يتم الانتهاء منها في أوقات قياسية.

وقالت وزارة النقل إن عمليات التفتيش لمكافحة الإرهاب للموظفين للتعامل مع الأمتعة وإجراء الفحوصات الأمنية تتم الآن في المتوسط ​​في أقل من 10 أيام - نصف الوقت الذي استغرقه في مارس.

وعلى الرغم من إعلان وزارة النقل ، هناك قلق مستمر بشأن قدرة الصناعة على التأقلم هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة ان مشاهد الفوضى شوهدت في مطارات المملكة المتحدة خلال عيد الفصح بالفعل بعد قيام إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية بإلغاء آلاف الرحلات بشكل استباقي لمنع الإلغاءات في اللحظة الأخيرة.