كتبت فاطمة خليل

إذا كنت تخطط لفقدان بعض الوزن، فستجد نفسك محاطًا بنصائح إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فإن بعض هذه النصائح قد يكون مفيداً والبعض الآخر قد يكون ضاراً بصحتك بشكل عام على المدى الطويل، وهناك بعض النصائح لفقدان الوزن التي يمكن أن تجعل جسمك يتقدم في العمر بشكل أسرع، في هذا التقرير نتعرف على أسوأ 5 نصائح لفقدان الوزن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 نصائح لفقدان الوزن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع



عد السعرات الحرارية



أثناء احتساب السعرات الحرارية، يعتقد معظم الناس أنه يمكنهم تناول أي شيء وكل شيء ، طالما أنهم لا يتجاوزون حدود السعرات الحرارية لكن هذا لن يساعدهم حقًا، لأنهم سيسمحون لجزء كبير من نظامهم الغذائي بأن يتكون من أطعمة معبأة ومعالجة وقليلة العناصر الغذائية ولا تحتوي على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة والأطعمة الليفية .

وجدت الأبحاث أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تسرع شيخوخة الخلايا. هذا لأن هذه الأطعمة تحتوي على كمية عالية من الزيوت المهدرجة ، المليئة بالدهون المتحولة ويمكن أن تعزز الالتهاب المزمن في جسمك الذي يزيد من تكسير الخلايا أو شيخوختها.

عدم الاهتمام بالبروتين



نظرًا لأن العديد من خطط فقدان الوزن تركز على تقليل تناول السعرات الحرارية، ينسى الناس التأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من البروتين.

يمكن أن يؤدي نقص تناول البروتين أثناء فقدان الوزن إلى تعزيز الشيخوخة غير الصحية أيضًا لذلك ، في حين أن خلق عجز في السعرات الحرارية أمر مهم لفقدان الوزن، من المهم أيضًا الانتباه إلى تكوين تلك السعرات الحرارية.

يساعد استهلاك مستويات أعلى من البروتين في الحفاظ على كتلة جسم أكثر رشاقة خلاف ذلك ، قد تفقد كتلة العضلات عند اتباع نظام غذائي يمكن أن يقلل من التمثيل الغذائي والقوة ويمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان العظام.

منتجات استبدال الوجبات



إذا كنت تقوم بتضمين منتجات بديلة للوجبات في نظامك الغذائي مثل المخفوقات، فتأكد من تناولها من حين لآخر فقط. وذلك لأن العديد من هذه المنتجات يتم معالجتها بشكل كبير وتحتوي على سكريات مضافة.

يمكن أن يساهم الكثير من السكر في تطور الأمراض المزمنة وتسريع عملية الشيخوخة.

عدم تناول الكربوهيدرات



يبدأ الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن في الاعتقاد بأن الكربوهيدرات ضارة ويقطعون جميع أنواع الأرز بانتظام من نظامهم الغذائي.

الحقيقة هي أن التخلص من الكربوهيدرات المعقدة مثل الفواكه والخضروات النشوية والحبوب الكاملة يمكن أن يعرقل جهود فقدان الوزن ويساهم في الشيخوخة المبكرة.

هذه الأطعمة هي مصادر غنية بالألياف التي ترتبط بالشبع في الوجبات وفقدان الوزن وتقليل علامات الشيخوخة.

تجنب الدهون



يمكن أن تكون الدهون الصحية صديقك عند محاولة إنقاص الوزن لأن جسمك يحتاجها للبقاء على قيد الحياة الإقلاع عن الأطعمة الدهنية غير الصحية والمعبأة لفقدان الوزن ورفاهيتك بشكل عام.

ومع ذلك ، فإن الدهون الموجودة في المكسرات أو البذور أو الأفوكادو أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو سمك السلمون ضرورية لصحة القلب ودماغ سليم.

الطعام والشيخوخة



وجدت الأبحاث أن الطعام يلعب دورًا مهمًا جدًا في طول العمر، وربما أكثر من علم الوراثة.

وجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا كانوا أقل عرضة بنسبة تصل إلى 50٪ للإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب التي تظهر عادة أثناء عملية الشيخوخة.