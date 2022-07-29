ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق الإسماعيلية السويس

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين، فى حادث تصادم سيارة مع دراجتين ناريتين على طريق الإسماعيلية السويس.

وأُصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع دراجتين بخاريتين أمام مطار فايد على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة رقم "ا ن ق 586' بدراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من شادى مسعد غالى 23عام مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم وربيعة سيد محمود 28عام مصابة بكدمات وسحجات بالجسم الطفلة تدليل محمود صابر6اعوام مصابة كدمات وسحجات بالجسم وشقيقتها الطفلة حنين محمود صابر 3اعوام مصابة كدمات وسحجات بالجسم مقيمين القاهرة وأشرف السيد محمد 14عام مقيم ابوحماد شرقية مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم وعبدالله محمد عوض 16عام مقيم نفس العنوان مصاب اشتباه كسر بالكاحل الأيمن والزراع الايسر واشتباه مابعد الارتجاج وهدى عادل احمد 19 عام مصابة كدمات وسحجات بالجسم ومحمود صابر على 34 عام مصاب بجروح بفروة الراس وامانى صابر 35عام مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى ومحمود ياسر محمود 19 عام مصاب كدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمين القاهرة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.