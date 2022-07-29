قطاع الأعمال: تطوير الفنادق العامة على رأس خطة استغلال الأصول

كتب عبد الحليم سالم

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام ، تنفيذ خطة شاملة لاستغلال الأصول، سواء أراضى غير مستغلة من خلال الشراكة عليها لبناء مشروعات إسكان، أو تطوير بعض الفنادق العامة والتاريخية، التى تمثل قيمة كبيرة ، جنبا إلى جنب مع ‬ تحديث وتطوير الفنادق القائمة التابعة لشركات القابضة للسياحة والفنادق .

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن أعمال تطوير وتحديث الفنادق العامة القائمة ،أو تلك التى يتم إعادة بنائها مستمر، ولم تتوقف بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، لافتا أن على رأس تلك الفنادق فندق دهب بجنوب سيناء والذي عمل بصورة فعلية بجانب فندق شبرد وفندق كونتيننتال ، حيث تم الانتهاء من هدم الفندق القديم لتهالك المبنى وسقوط أجزاء منه، وإخلاء وتعويض شاغلي المحلات التجارية، وتم إعداد رسومات الفندق – الذي يقع أمام حديقة الأزبكية بميدان الأوبرا- على الطراز المعمارى القديم لمواكبة التطوير بالقاهرة الخديوية، وجاري حاليًا التواصل مع عدد من المستثمرين لتنفيذ المشروع.

وكانت الوزارة ذكرت إنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع التطوير حيث تم توقيع عقد مع مجموعة الشريف السعودية للتطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً، بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق من قبل مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المتميزة.