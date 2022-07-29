عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن.. منها تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة

كتبت نهير عبد النبى

يسعى الكثيرون عن طرق جديدة وصحية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات الزائدة فى الجسم ، فمرض السمنة من أخطر الأمراض التى يعانى منها البعض وتؤثر على حياتهم وحالتهم الصحية.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك عادات خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وتسبب زيادة الوزن وهى:

1: الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون ، حيث تعمل على زيادة الوزن والترهلات فى الجسم.

2: إهمال ممارسة التمارين الرياضية والحركة ، فالتمارين الرياضية المنتظمة تعمل على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، كما انها تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض.

3: تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة الواحدة وهو من أخطأ الأشياء التى تسبب زيادة فى الوزن، وينصح بتقسيم الوجبات على خمس وجبات فى اليوم بكميات قليلة .

4: اهمال تناول الفواكه والخضروات واستبدالها بالنشويات والدهون، فهى من اكثر العادات الخاطئة التى تعمل على زيادة الوزن ، لأن الفواكه والخضروات تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الدهون والسمنة.

5: الإكثار من تناول المشروبات الغازية يعرضك لخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن وينصح باستبدالها بالفواكه والعصائر الطبيعية الخالية من السكر.

6: تناول بعض الأدوية دون استشارة الطبيب، فبعض الأدوية تسبب زيادة فى الوزن، لذلك يجب أن ترجع لطبيبك أولا.