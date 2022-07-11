عشان العيد يعدى على خير.. نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن

فاطمة ياسر

يشتهر عيد الأضحي بتناول الأطعمة الدسمة، كالفتة والرقاق والممبار والفشة والكرشة والكوارع، وجميعها أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الدهون، وهو ما يزيد فرص التعرض لزيادة الوزن، لذا يقدم التقرير المنشور بموقع "medicaldaily"، أبرز وأهم النصائح لتجنب زيادة الوزن خلال عيد الأضحي ومنها:

-تجنب الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء، لأن الإكثار فى تناولها يزيد فرص التعرض لزيادة الوزن، كونها تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تزيد فرص التعرض لارتفاع نسبة الكولسترول الضار، لذا عليك عدم الإسراف فى تناولها.

-تناول السلطة الخضراء مع الوجبات بهدف إمداد الجسم بالألياف التى يحتاجها، وأيضا للشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أن السلطة تعمل على تحسن حركة المعدة والأمعاء، وتحد من التعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، كالإمساك أو الإسهال.

-من أهم النصائح لتجنب التعرض لزيادة الوزن، عليك التقليل من الأرز والمكرونة والخبز، أي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لأنها تتحول إلي سكريات وتتراكم في مناطق الجسم المختلفة كالبطن، والأرداف، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن.