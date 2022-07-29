اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 05:12 ص
أكرم القصاص
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أهالى 4 قرى فى صان الحجر بالشرقية يناشدون توفير المياه.. والمحافظة ترد

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:00 ص
أهالى 4 قرى فى صان الحجر بالشرقية يناشدون توفير المياه.. والمحافظة ترد انقطاع المياه- أرشيفية
أمنية فايد- الشرقية - إيمان مهنى

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أرسل القارئ أحمد حلمي بدوى والمقيم فى محافظة الشرقية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص انقطاع المياه المستمر في قرية الخلايله والسافية وأبو يوسف والبركاته بمركز صان الحجر، واعتماد الأهالى على سيارات المياه.

من جانبها، أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الإعلامي للمحافظة، أنه جاري فحص شكوى الأهالي لموافتنا بالرد.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

صحافة المواطن

اليوم السابع

صحافة مواطن

انقطاع المياه

الشرقية



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