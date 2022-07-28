6 طرق فعالة لخفض ضغط الدم.. منها فقدان الوزن

كتب - حسام الشقويرى

يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت، ويمثل خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، ويعانى ما يقرب من نصف البالغين فى الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلى 6 طرق فعالة لخفض مستويات ضغط الدم



1- زيادة النشاط وممارسة الرياضة

تشير 65 دراسة بحثية إلى أن التمارين الهوائية والمقاومة يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل كبير، خاصة بالنسبة للرجال، ومع زيادة معدل ضربات القلب والتنفس بانتظام، يصبح القلب أقوى بمرور الوقت ويضخ بجهد أقل، يساعد على خفض ضغط الدم.

2 - فقدان الوزن

يساعد فقدان من 5 إلى 10 أرطال فى خفض معدل ضغط الدم، وتشير العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن قللت من ضغط الدم.

3. قلل من السكر والكربوهيدرات المكررة

تظهر العديد من الدراسات أن تقييد السكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم، وقد يؤدى السكر، وخاصة الفركتوز، إلى زيادة ضغط الدم أكثر من الملح.

ووجدت دراسة جديدة أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والدهون تخفض ضغط الدم.

4- تناول المزيد من البوتاسيوم وتقليل الصوديوم

يمكن أن تؤدى زيادة تناول البوتاسيوم وتقليل الملح إلى خفض ضغط الدم، ويعتبر البوتاسيوم عامل مزدوج فهو يقلل من آثار الملح فى ويخفف التوتر فى الأوعية الدموية.

5 - تجنب تناول الأطعمة المصنعة

يأتى معظم الملح الإضافى فى النظام الغذائى من الأطعمة المصنعة والأطعمة من المطاعم وتشمل العناصر الشائعة عالية الملح ما يلى:

اللحوم الباردة

بيتزا

الوجبات الخفيفة

وسيساعد الاستغناء عن الأطعمة المصنعة على تناول كميات أقل من الملح والسكر وتقليل الكربوهيدرات المكررة، و كل هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

6 - التوقف عن التدخين

الإقلاع عن التدخين مفيد لصحتك العامة، حيث يتسبب التدخين في زيادة فورية لكن مؤقتة في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، وعلى المدى الطويل ، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في التبغ أن تزيد من ضغط الدم عن طريق إتلاف جدران الأوعية الدموية، والتسبب في الالتهاب، وتضيق الشرايين، ويؤدي تصلب الشرايين إلى ارتفاع ضغط الدم.