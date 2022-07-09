نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم فى عيد الأضحى

فاطمة ياسر

الإسراف في تناول اللحوم بشكل عام يعد من الأمور السيئة للصحة العامة، وبشكل خاص تكون مضرة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، لأنه حال إكثارهم من تناول اللحوم عند احتفالهم بعيد الأضحي المبارك يعرضهم للخطر، وهو ارتفاع نسبة ضغط الدم.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور خلال موقعي "Nutritionix" و"webmed"، بعض النصائح التي يجب علي مريض ارتفاع ضغط الدم القيام بها، للحد من تعرضهم للإصابة بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى، ومنها:

-تجنب الإفراط والإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالأملاح علي موائد عيد الأضحي، فيجب أن تكون اللحوم قليلة الدهون، وأيضا ابتعد عن تناول المخللات حتي لا تصاب بارتفاع نسبة ضغط الدم.

-تجنب تناول الأجبان أو الأطعمة عالية الأملاح، لأنها تزيد من فرص تعرضك لزيادة الوزن.

-بشكل عام ينصح بالإقلاع عن التدخين، لأنه من العادات السيئة المسببة للإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن بشكل خاص أثبتت الدراسات الطبية، أن التدخين يعد من العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم، ولذا ينصح بالإقلاع عن هذه العادة.

-علي مريض ضغط الدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لأنها تعمل علي تنظيم نسبته في الدم، والحد من ارتفاعه.

-تجنب تناول اللحوم المليئة بالدهون، لأنها تتسبب في تعرضك لزيادة وارتفاع نسبة ضغط الدم.