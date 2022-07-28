والد "ضحية الـ5 جنيه" بالمنوفية بعد إحالة المتهم للمفتى: الحكم أثلج صدورنا

المنوفية - محمد فتحى

جريمة بشعة شهدتها مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقام بقتل صديقه بسبب خلافات على طلب المتهم 5 جنيهات من المجنى عليه، وحال رفضه المجنى عليه قام المتهم بطعنه عدة طعنات توفى على إثرها قبل نقله إلى مستشفى تلا بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، العميد محمد داود مفتش مباحث مركزى تلا والشعراء والمقدم أحمد الصياد رئيس مباحث مركز تلا ، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وحبسه على ذمة القضية عقب عرضه على نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، والتى قررت إحالة المتهم لمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتى أسدلت الستار على القضية بإحالة أوراق المتهم بقتل الشاب سامي أيمن الرجبي، إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.

ويقول أيمن الرجبى والد المجنى عليه : الحكم بإحالة قاتل نجلى إلى فضيلة المفتى أثلج صدورنا جميعا لأن المتهم أخذ جزائه بالإعدام.

وأكد: "كانت لدى ثقة فى القصاص لنجلى عن طريق القضاء، مضيفا: "والله العظيم وقت قيام رئيس الدائرة بنطق الحكم كانت سعادتى لا توصف، لأن حق ابنى سامى الذى كرس حياته لخدمة أسرته والعمل على راحتهم بالعمل وتوفير كافة احتياجاتهم حتى ولو على حساب راحته الشخصية عاد".

وأضاف والد المجني عليه: "نجلى كان يعمل فى فرن عيش بلدى صباحا ويعمل أى عمل آخر ليلا من أجل توفير احتياحات الأسرة، لاننى لا أقدر على العمل لكبر سنى".

فيما قال شقيق المجنى عليه: "شقيقى كان مثالا للأخلاق الطبية وحسن السمعة بين الناس وكان يعمل أكثر من عمل لكى يوفر احتياجات الأسرة من كافة الأشياء"، مضيفًا: عمر شقيقى هادئ لا يسبب أي مشاكل نهائيا فى حياته، وكان يحظى بحب كبير من جميع جيرانه وأصدقائه.

وأكد أننا منذ الحادث الأليم والحزن يخيم على جميع أنحاء المنزل عدا أمس، موضحًا: "الحكم بإحالة المتهم إلى فصيلة المفتى لاعدامه أراحنا جميعا".

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى مقتل الشاب سامي ، البالغ من العمر 19 عاما، أثناء عودته من العمل، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، إذ تربص له المتهم، وطعنه طعنتين، وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، العميد محمد داود مفتش مباحث مركزى تلا والشعراء والمقدم أحمد الصياد رئيس مباحث مركز تلا ، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام ثم تم تجديد حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية.







