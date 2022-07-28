محافظ المنوفية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية بمسجد الأنصاري بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

شهد مساء اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1444 هـ، والذي نظمته مديرية الأوقاف بالمنوفية عقب صلاة المغرب بمسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم ، حضر الحفل اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، عدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات الدينية بالمحافظة .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، والتي جسدت منهجاً عظيماً في التخطيط والإعداد الجيد وعوامل الأخذ بالأسباب والتوكل علي الله .

فيما قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للقيادات التنفيذية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية الوفي بمناسبة حلول عام هجري جديد، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا العزيزة، مؤكداً مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقائد مسيرة التنمية.

وعقب الحفل وأثناء خروجه من المسجد استمع محافظ المنوفية لمواطنة من مدينة شبين الكوم متزوجة وتعول ابن مريض وليس لها القدرة علي تحمل مصاريف علاجه، وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لها مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة وتكليف إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بتوفير سيارة يوم الأحد القادم لاصطحاب ابنها إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات الشاملة له .