اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 03:28 م
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محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان ويستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:58 م
محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان ويستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عدد من نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

واستمع محافظ الشرقية لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي نهاية اللقاء قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.


الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

الشرقيه

اخبار الشرقيه



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