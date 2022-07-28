محافظ أسيوط يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ الموقف التنفيذى للمشروعات

أسيوط - هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وبعض الشركات المنفذة للمشروعات ضمن اجتماعاته الدورية المستمرة معهم بحضور التنفيذيين لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، وإيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلاتهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واجتمع المحافظ بكل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور ناصر عثمان والنائب مصطفى بدران والنائب أحمد الشناوى، والنائبة نشوى رائف، والنائبة ثناء السعيد، والنائب أحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب، والنائب عادل حجازي والنائب حمادة زين قرشي، والنائب مصطفى كحيلي والنائب محمد فهمى صالح أعضاء مجلس الشيوخ فى حضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أ.ح مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي شركة المقاولون العرب والمهندس محمود كامل المشرف على تنفيذ المشروعات بشركة حسن علام الشركات المنفذة لبعض المشروعات.

في بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد مؤكداً على أهمية تقوية جسور التواصل بين القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب لخدمة الوطن والمواطنين، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والتنمية، مثمنًا دور البرلمان المصرى، وجميع نوابه في تشريع القوانين والقرارات، وضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعالة وتحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة.

وأشار المحافظ، إلى استمرار التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية الاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والمتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد فى حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.

تم خلال الاجتماع استعراض بعض طلبات وشكاوى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمتعلقة، بسرعة استكمال مشروعات مياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة، وبخاصة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تلبية لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى سرعة تذليل العقبات ونهو الملاحظات التشغيل الكلي لمشروعات محطات الصرف الصحي بمراكز أبنوب والفتح ومنفلوط والبداري، بالإضافة إلى توصيل خدمات الصرف الصحي، لبعض المناطق بغرب البدارى، وتغيير خطوط الاسبستوس المتهالكة ببعض القرى ضمن خطة الإحلال والتجديد.

واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 7 مراكز بالمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و700 مليون جنيه، وتشمل احلال وتجديد وتدعيم وإنشاء جديد بالإضافة إلى مشروعات البنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية الجاري تنفيذها ببعض القرى وأعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات مياه الشرب بمدينة أسيوط وببعض مدن ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض المهندس ناجح عبدالرحمن أهم المشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة، وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل الصرف الصحي 140 مشروعا تقريبًا بتكلفة 15 مليار و230 مليون جنيه منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة، مشيرًا إلى استمرار العمل بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات ومعايير الجودة.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمعاينة بعض شكاوى المواطنين على الطبيعة، وايجاد الحلول العاجلة لها.

وأشار المحافظ إلى جولاته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التى تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوقوف علي نسب التنفيذ، مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، لافتًا إلى توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس مستعرضاً الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع وبتكلفة بلغت 25 مليار جنيه حتى الآن ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ برامج تنمية الصعيد.



محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بأعضاء النواب والشيوخ



محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بأعضاء النواب والشيوخ



محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بأعضاء النواب والشيوخ



محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بأعضاء النواب والشيوخ



محافظ أسيوط يواصل لقاءاته بأعضاء النواب والشيوخ