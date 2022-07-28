رئيس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى والشعب بمناسبة العام الهجرى الجديد

كتب إبراهيم قاسم

بعث المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد.

وجاء نص التهنئة: "يطيب لى والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن ابعث لكم باجمل التهاني بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الرئيس والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات.. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى والأمة العربية والإسلامية.