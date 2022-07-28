تواجه عقوبة السجن مدى الحياة.. هندوراس تسلم "ملكة الكوكايين" للولايات المتحدة

فاطمة شوقى

سلمت هندوراس إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، هيرليندا بوباديلا، 61 عاما، "ملكة الكوكايين"، والمعروفة باسم "لا تشينيدا"، وهى متهمة بجرائم تهريب المخدرات وحيازة أسلحة ثقيلة، وكانت من بين تجار المخدرات المطلوبين لدى الولايات المتحدة ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيرليندا بوباديلا، هي رئيسة كارتل بوباديلا مونتيس ، أكثر تجار المخدرات المطلوبين لدى الولايات المتحدة التي وضعت منذ أسبوعين 5 ملايين يورو لاعتقالها باعتبارها المسئولة عن توزيع كميات كبيرة من المخدرات، ومن المتوقع أن تحصل على عقوبة السجن مدى الحياة.

وقالت الصحيفة إنه تم تكبيل يدي بوباديلا من قبل عناصر من وحدة خاصة من الشرطة الوطنية وتسليمها إلى عملاء مكافحة المخدرات الأمريكيين في قاعدة هيرنان أكوستا ميجيا التابعة لسلاح الجو الهندوراسي في تيجوسيجالبا.

وكانت الولايات المتحدة خصصت المكافأة أيضا مقابل معلومات تسمح بالقبض على هيرليندا بوباديلا وابنيها تيتو مونتيس بوباديلا وخوان كارلوس مونتيس بوباديلا.

وقالت الصحيفة إن قيادة هؤلاء الأفراد فى كارتل، زادت بشكل ملحوظ منذ اعتقال نوى مونتيس بوباديلا ، ابن هيرليندا الثالث فى عام 2017 ، والذى حكم عليه بالسجن لمدة 37 عاما، فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ عام 1986، دفعت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 135 مليون دولار من خلال برنامج المكافآت الخاص بها للقبض على مهربي المخدرات، ما أدى إلى تسليم ما لا يقل عن 75 كابو.

ويعتبر نوى، عنصرا عنيفًا بشكل خاص ، حكم عليه في عام 2019 من قبل محكمة في فرجينيا الأمريكية، بالسجن 37 عامًا لإدخاله آلاف الكيلوجرامات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

قبل القبض عليه ، قاد إحدى أكبر الكارتلات في هندوراس ، والتي كانت تسيطر على الساحل الكاريبي للبلاد ، والتي ظلت في أيدى أقاربه.

الأولى كانت مارلين جريسيلدا أمايا ، زوجة خوسيه إينوسينتي فالي ، وهي أفراد من عائلة تعمل ، وفقًا للسلطات الأمريكية ، في غرب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى ، حيث تم القبض عليهم في أكتوبر 2014 وتم تسليمهم في نوفمبر من نفس العام.

وقالت نائبة وزير الأمن في هندوراس ، جوليسا فيلانويفا ، للصحفيين إن بلادها ستستمر في تسليم مواطنيها إلى الحد الذي تطلبه حكومة الولايات المتحدة.