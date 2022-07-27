8 معلومات عن مشروع "الهوية البصرية" فى أسوان.. تعرف عليها

تواصل محافظة أسوان، أعمال تنفيذ وتعميم مشروع الهوية البصرية الذى تم تدشينه بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية نهاية أسبوع الصعيد بمحافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عن المشروع تعرف عليها:

1. بدأ تدشين مشروع الهوية البصرية فى أواخر شهر ديسمبر من العام الماضى.

2. دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية نهاية أسبوع الصعيد بمدينة أسوان الجديدة.

3. وضعت الجامعة الألمانية فى القاهرة التصميم الخاص بالمشروع.

4. يهدف مشروع الهوية البصرية إلى إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان.

5. يمثل إحداث نقلة جمالية لمدينة أسوان وباقى مدن المحافظة.

6. مشروع الهوية البصرية يتم تنفيذه بمداخل ومخارج مدينة أسوان، منها أمام محطة القطار ومطار أسوان والجامعة والسوق السياحى وبلازا درة النيل وميدان المحطة.

7. تم وضع تصميمات الهوية البصرية على وسائل النقل الجماعية والتاكسى بإجمالى 1500 سيارة.

8. كما تم وضع تصميمات الهوية البصرية على أشرعة 1061 قارب ومركب نيلى.