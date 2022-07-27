5 عناصر يفقدها الجسم نتيجة نقص التغذية.. أبرزها الحديد وفيتامين د

تلعب المغذيات دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الجسم وعمله، ويمكن أن يؤدى عدم التوازن إلى مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.

النقص التغذوى الشائع

وفقا لموقع "WebMD" فيما يلي بعض النواقص الغذائية الشائعة التي يجب البحث عنها:

نقص الحديد

يمكن أن يؤدى هذا النقص إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وقد يتسبب فى ضيق التنفس والإرهاق المفرط ومشاكل فى الذاكرة، يمكنك مكافحة نقص الحديد من خلال الأطعمة مثل الكبد والبروكلي والبذور وما إلى ذلك.

نقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى الاكتئاب وفقدان الشهية وانخفاض المناعة وما إلى ذلك، وبصرف النظر عن ضوء الشمس يمكنك تلبية متطلبات فيتامين د عن طريق تناول سمك السلمون والبيض والحبوب المدعمة.

نقص الكالسيوم

هذا النقص هو سبب شائع لضعف العظام والعضلات، بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعدك في الحصول على جرعتك اليومية من الكالسيوم هي الحليب والسبانخ والجبن.

نقص المغنيسيوم

يحدث هذا النوع من النقص نتيجة نقص المغنيسيوم في الجسم، بعض علامات نقص المغنيسيوم هي عدم انتظام ضربات القلب، والتعب ، والغثيان ، وما إلى ذلك.

بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على جرعتك اليومية من المغنيسيوم هي الخضار الورقية الخضراء ، والشيكولاتة الداكنة ، والبقوليات.

نقص اليود

يمكن أن يكون لهذا النقص الشائع عواقب غير مريحة للغاية، ومن العلامات الشائعة لنقص اليود ترقق الشعر وتضخم الغدة الدرقية وجفاف الجلد وما إلى ذلك.