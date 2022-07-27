اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:24 ص
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5 عناصر يفقدها الجسم نتيجة نقص التغذية.. أبرزها الحديد وفيتامين د

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:00 ص
5 عناصر يفقدها الجسم نتيجة نقص التغذية.. أبرزها الحديد وفيتامين د نقص المغذيات الشائعة
كتبت إيناس البنا

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تلعب المغذيات دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الجسم وعمله، ويمكن أن يؤدى عدم التوازن إلى مضاعفات صحية غير مرغوب فيها. 
 
ويمكن أيضا أن يؤدى نقص المغذيات لفترات طويلة فى الجسم إلى نقص غذائى، بينما يمكن أن تكون الأدوية والمكملات وسيلة فعالة لإدارة هذه النواقص، وتنظيم الصحة ونمط الحياة، يوصى باتباع نظام غذائي صحى أيضًا.
 

النقص التغذوى الشائع

وفقا لموقع "WebMD" فيما يلي بعض النواقص الغذائية الشائعة التي يجب البحث عنها:

 

نقص الحديد

يمكن أن يؤدى هذا النقص إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وقد يتسبب فى ضيق التنفس والإرهاق المفرط ومشاكل فى الذاكرة، يمكنك مكافحة نقص الحديد من خلال الأطعمة مثل الكبد والبروكلي والبذور وما إلى ذلك.

 

نقص فيتامين د 

يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى الاكتئاب وفقدان الشهية وانخفاض المناعة وما إلى ذلك، وبصرف النظر عن ضوء الشمس يمكنك تلبية متطلبات فيتامين د عن طريق تناول سمك السلمون والبيض والحبوب المدعمة.

 

نقص الكالسيوم

هذا النقص هو سبب شائع لضعف العظام والعضلات، بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعدك في الحصول على جرعتك اليومية من الكالسيوم هي الحليب والسبانخ والجبن.

 

نقص المغنيسيوم

يحدث هذا النوع من النقص نتيجة نقص المغنيسيوم في الجسم، بعض علامات نقص المغنيسيوم هي عدم انتظام ضربات القلب، والتعب ، والغثيان ، وما إلى ذلك.

بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على جرعتك اليومية من المغنيسيوم هي الخضار الورقية الخضراء ، والشيكولاتة الداكنة ، والبقوليات.

 

نقص اليود

يمكن أن يكون لهذا النقص الشائع عواقب غير مريحة للغاية، ومن العلامات الشائعة لنقص اليود ترقق الشعر وتضخم الغدة الدرقية وجفاف الجلد وما إلى ذلك.
 

نقص المغذيات

نقص الحديد

نقص فيتامين د

النقص التغذوي الشائع

​بعض النواقص الغذائية الشائعة



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