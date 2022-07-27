اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:33 م
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رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة لبلوغها السن القانونية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:59 م
رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة لبلوغها السن القانونية رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتورة نهلة العشماوي
الغربية محمد طارق

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كرم مجلس جامعة طنطا المنعقد بجلسته اليوم، برئاسة الدكتور محمود زكى الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة لبلوغها السن القانونية، وتم إهدائها درع الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة خلال كلمته عن خالص شكره وتقديره لمجهوداتها طوال فترة عملها بالكلية، مشيداً بالإنجازات التي حققتها لخدمة العملية التعليمية والبحثية ورعاية الطلاب الموهوبين وخدمة المجتمع التي شهد بها الجميع، وحرصها الدائم على أداء عملها بكل تفانٍ وإخلاص.

شارك في التكريم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وأحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

 

 


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