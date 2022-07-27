حياة كريمة.. فحص وعلاج 1247 مريضا وصرف الدواء مجانا بقافلة جامعة طنطا فى السنطة

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، توجيه قافلة طبية شاملة اليوم إلى قرية المنشأة الكبرى مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

وأكد الدكتور "ذكى" حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أعلى مستوى في القرى الأكثر احتياجا وصرف الدواء بالمجان عن طريق إطلاق سلسلة من القوافل الطبية الشاملة لدعم المنظومة الصحية لمحافظة الغربية.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" للأسر الأولى بالرعاية وتحسين ظروف معيشتهم، وأيضا المساهمة في دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الخدمات التي قدمتها القافلة اليوم تضمنت تقديم الرعاية الطبية، والتوعية الاجتماعية، ومحو الأمية بالتعاون مع "الهيئة العامة لتعليم الكبار"، وأيضا البيطرية بالتعاون مع "مديرية الطب البيطري".

وأوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1247 مواطناً بالمجان من أهالي القرية وتحويل 51 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة، فضلاً عن على إجراء اختبار فوري لمحو الأمية لعدد 90 مواطنًا.

كما شهدت القافلة مشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والزراعة، وتضم نخبة من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، وشارك في فعاليات القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.