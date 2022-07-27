تراجع محدود فى أسعار الذهب وترقب لنتائج اجتماع الفيدرالى الأمريكى

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب عالمياً ومحليا هبوط محدود وسط ترقب في الأسواق لما يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 987 جنيها للجرام إلي 985 جنيها في التداول الآن بتراجع جنيهين.

أسعار الذهب في مصر اليوم: سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها.

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها.

شهدنا هذا الأسبوع عدة أحداث لعل أبرزها اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وتترقب الأسواق نتائج هذا الاجتماع ما سيكون له آثار كبيرة على أسعار الذهب في البورصات العالمية، إذ تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بين 0.75% إلى 1% وذلك لكبح التضخم الذى سجل أعلى مستوياته في أمريكا بـ9.1% وهو الأعلى في 41 سنة، الأمر الذي يرجح كفة رفع الفائدة مما يقلل جاذبية الذهب ويخفض أسعاره، وقد يكون حدث تحريك أسعار الفائدة هو الأكثر تأثيرا في الأسواق هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بما في ذلك حركة أسعار الذهب.

أسعار الذهب تترقب غداً الخميس 28 يوليو 2022 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا "التضخم" كذلك إعلان الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان طلبات الإعانة في أمريكا أيضا.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بمجريات الأمور في البورصات العالمية، قد تتحرك في قناة سعرية ثابتة هذا الأسبوع حدها الأدني 970 جنيها للجرام من عيار 21 وحدها الأقصى 1010 جنيهات، وذلك لأن السوق في حالة ترقب الآن لمجريات الأمور في البورصة العالمية، وقد تتغير هذه التوقعات مع عوامل العرض والطلب في السوق المصري وكذلك حركة سعر الدولار في مصر، لأن الدولار عامل رئيسي في حركة الذهب بمصر.