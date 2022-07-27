افتتاح توسعات مستشفى الباطنة بجامعة المنصورة على مساحة 700 متر مربع

الدقهلية - مرام محمد

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، توسعات مستشفى الباطنة التخصصي "المبنى الجديد"، بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة، ومديرى المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، والدكتور حازم حكيم نائب مدير مستشفى الباطنة.

وأقيم المبنى الجديد على مساحة 700 متر مربع، ويضم تسعة أدوار منها سبعة أدوار طبية تحتوى على 350 سرير، وبذلك أصبح إجمالى عدد أسرة المستشفى 526 مزودة بمخارج غازات وأكسجين، يحتوى على 72 سرير عناية مركزة، ليصبح مستشفى الباطنة بها 114 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى (دور الغسيل الكلوى - دور كبد وجهاز هضمى - دور أمراض الروماتيزم والمناعة - دور خاصة بالسكر وأمراض الشيخوخة - دور أمراض القلب - وحدة مناظير تخدم مرضى القئ الدموى تعمل على مدار الساعة).

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، على أن مبنى التوسعات الجديد يعد إضافة جديدة بمنظومة القطاع الطبي بالجامعة، ويأتى فى إطار خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المميزة والقضاء على قوائم الانتظار، موجها التحية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى نظرا للجهود المتميزة التى يقدمونها للمرضى المترددين على المستشفى من محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.

وأشار الدكتور أشرف شومة، إلى أن مستشفى الباطنة من العلامات المضيئة بالمستشفيات بجامعة المنصورة وتقدم خدمات متميزة فى تخصصات الباطنة والمناظير وتضم نخبة متميزة من علماء وأساتذة كلية الطب فى تخصص الباطنة.

وقال الدكتور محمد حجازى، إن افتتاح المبنى الجديد يأتي فى إطار خطة تطوير المستشفيات والتى تقدم خدمات متميزة وتعالج عدد كبير من المترددين على المستشفى ويتقدم إضافة كبيرة لمستشفى الباطنة كما أشاد بالخدمات المميزة التى تقدمها المستشفى لعلاج قطاع كبير من المرضى.

ومن جانبها قالت الدكتورة مها ماهر، إن مستشفى الباطنه التخصصى إحدى قلاع الطب في مصر، وتخدم محافظات الدلتا، حيث تضم المبنى الرئيسى 210 سرير وتضم 6 عنايات مركزة بواقع 42 سرير، مضيفة أن المبنى الجديد يعد انفراجة كبيرة لاستقبال الأعداد المتزايدة المترددة على المستشفى.

فيما تخدم المستشفى تخصصات الباطنة بأنواعها، قسم القلب، ووحدة الكبد، والجهاز الهضمى، ووحدة السكر والغدد الصماء.

وتعد قسطرة القلب من أهم الوحدات على مستوى الدلتا لتقديم خدمه القسطرة التشخيصية والعلاجيه وتركيب دعامات وتوسيع الصمام المترالى وتركيب منظم ضربات القلب بجميع أنواعه، وهى المكان الوحيد فى الدلتا التي تقدم مثل هذه الخدمات.

وتضم وحدة مناظير الجهاز الهضمي جميع مناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية المتقدمة، إجمالى 15 ألف منظار فى السنة، بها 17 عيادة تخصصية تعمل على مدار الأسبوع للكشف وصرف العلاج للمترددين بمعدل 55 الف عيادة أمراض الأمعاء الإلتهابية جارى اعتمادها كمركز متميز، بالإضافة إلى استقبال حالات الطوارى أيام الأحد والثلاثاء والخميس على مدار 24 ساعه بمعدل 20 ألف حالة سنويا.