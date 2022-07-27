كتب محمد جمال

أعلن ألكسندر كوفمان رئيس الغرفة العامة لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا والذى تعرف به روسيا تحت مسمى جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا قد يجرى منتصف سبتمبر القادم.

وقال كوفمان -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا- "وفقا لتصريحات قادتنا العسكريين، سيتم تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل من الجيش الأوكراني بحلول نهاية أغسطس. ربما سيجرى الاستفتاء منتصف سبتمبر".

وأوضح أنه يفضل إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا من قبل إقليمي دونيتسك ولوجانسك في يوم واحد.

يذكرأن، أعلن المكتب الصحفي للإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون أنه يجرى تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون لإجراء انتخابات واستفتاء للانضمام إلى روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المكتب الصحفي في بيانه: "يتم تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون بموجب مرسوم صادر عن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون في 22 يوليو، وتتألف اللجنة من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات، وتم البدء بعملية قبول المرشحين للجنة".

وأكدت الإدارة أن مقاطعة خيرسون المحررة لها كل الحق في التعبير عن رأيها مع من ستستمر في بناء مستقبلها.

وأضافت: "سنحقق ذلك من خلال إجراء انتخابات واستفتاءات".

كما، وقع رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفغينى باليتسكى، مرسوما بشأن بدء الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وقال باليتسكي: "سيتم إجراء استفتاء حول مسألة انضمام المقاطعة إلى روسيا فى الخريف بمبادرة من سكان مقاطعة زابوروجيا. ومن أجل أن تكون إجراءات الاستفتاء شفافة وشرعية، ومن أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين، وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابية".

وأكد أنه تم إلغاء جميع الهيئات الانتخابية القديمة، وسيتم إنشاء هيئات ولجان جديدة.