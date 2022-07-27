وقال كوفمان -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا- "وفقا لتصريحات قادتنا العسكريين، سيتم تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل من الجيش الأوكراني بحلول نهاية أغسطس. ربما سيجرى الاستفتاء منتصف سبتمبر".


وأوضح أنه يفضل إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا من قبل إقليمي دونيتسك ولوجانسك في يوم واحد.