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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد

الأربعاء، 27 يوليه 2022 08:29 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد انقلاب سيارة - ارشيفية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 165 طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 165 طريق الخارجة، أسيوط مما أسفر عن إصابة كلا من عمر محسوب توفيق 43 سنة من قنا وابراهيم عبد الناصر محمد 25 سنة سوهاج وحماده مختار خليفه 37 سنة ديروط وسيدة مجهولة الهوية، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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