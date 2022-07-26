نصائح لتناول الطعام بشكل جيد لتجنب نوبات الاكتئاب

كتبت إيناس البنا

ثبت علميًا أنه عندما تشعر بالاكتئاب، فأنت إما أن تأكل كثيرًا أو لا تأكل، لذا فإن مفتاح الصحة النفسية الجيدة هو تناول نظام غذائي متوازن، والاهتمام بتغذية جسمك يمكن أن يغير الجسم والعقل، ووفقًا لخبراء التغذية حسب موقع healthline"، فإن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الأطعمة النباتية والخضروات والفواكه الموسمية يحدث لديهم فرقًا كبيرًا في صحتهم العقلية والبدنية وتقل فرص الإصابة بنوبات الاكتئاب.

نصائح غذائية لتجاوز مرحلة الاكتئاب



اختر الخضروات:



تناول الفواكه والخضروات والحليب والأسماك واللحوم سيحسن مزاجك.

لا تأكل بمفردك أبدًا:



احرص دائمًا على تناول الطعام مع عائلتك وأصدقائك بحيث يكون هناك دعم كافٍ حولك. لقد ثبت علميًا أن تناول الوجبات مع العائلة يساعد في منع الاكتئاب لأننا نتحدث ونضحك ونتشارك الذكريات أثناء أوقات الوجبات.

قم بتخزين الطعام الصحي:



استبعد جميع الوجبات الخفيفة المملوءة بالمواد الحافظة والمالحة وعالية السعرات الحرارية المسؤولة عن سوء حالتك النفسية، اجعل ثلاجتك مليئة بالوجبات الخفيفة المغذية والصحية مثل الحساء والخضروات المعلبة والمكسرات والبذور والتوابل قليلة الملح.

قم دائمًا بعمل قائمة طعام جاهزة للأيام الصعبة:



قم بعمل قائمة بالأطعمة السريعة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في تلك الأيام التى تحدث لك فيها نوبات من الاكتئاب الشديد، وذلك لتجنب النوم جائعًا.

تناول كل يوم في نفس الوقت:



التزم بخطة الوجبة واتبع هذا الجدول بانتظام حتى تبقى نشيطاً حتى في الأيام التي تشعر فيها بالضعف.