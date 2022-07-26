ملتقى التوظيف الأول بالشرقية يوفر 2000 فرصة عمل بالقطاع الخاص بمشاركة 25 شركة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملتقي التوظيفي الأول الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي والمُقام تحت شعار (من الحماية إلى الإنتاج) لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من برنامج تكافل وكرامة بمشاركة عدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.

ويقام ملتقى التوظيف الأول بالتنسيق بين المحافظة ومديريتي التضامن الإجتماعي والقوى العاملة لتمكين الفئات القادرة على العمل من برنامج تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل حقيقية لهم بالقطاع الخاص تدر عليهم دخلاً وتحقق لهم حياه كريمة.

وقال عبدالحميد الطحاوي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية، لـ" اليوم السابع "، إن الهدف من ملتقي يوفر فرص عمل لشباب من مختلفة التخصصات والعمالة الفنية المهارة و متحدي الإعاقة، بالإضافة غلي توفير فرص عمل لبعض منتفعي برامج تكافل وكرامة لتحويلهم لفئة منتجة، حيث تشارك 25 شركة صناعية بالقطاع الخاص توفر 2000 فرصة عمل لمختلف التخصصات، لافتا أن المديرية سوف تنظم ملتقيات أخري خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة هند حازم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بتنظيم ملتقي توظيفي يستهدف فئة ذوي المهم والاستفادة من طاقاتهم دمجهم داخل المجتمع.