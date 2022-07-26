اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تطالب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بشأن صفقة الحبوب مع أوكرانيا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:33 ص
روسيا تطالب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بشأن صفقة الحبوب مع أوكرانيا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف
أ ش أ

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طالب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة بضرورة الوفاء بالتزاماتها، بشأن صفقة الحبوب المبرمة بين روسيا وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بإزالة القيود غير المباشرة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. 


وأشار بيسكوف - في تصريح له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن تقييم صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا من السابق لأوانه.


وكان بيسكوف قد أعلن أمس أن استهداف مواقع في ميناء "أوديسا" مرتبط بالبنية التحتية العسكرية، ولا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال ..قائلا إن "هذه الضربة العسكرية مرتبطة حصريا بالبنية التحتية العسكرية، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب ".


روسيا

الأمم المتحدة

الكرملين

دميترى بيسكوف

أزمة الغذاء

روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا



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