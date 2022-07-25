"ياسمينا زيتون" ملكة جمال لبنان.. فى مسابقة تقام للمرة الأولى منذ 4 سنوات

وكالات

فازت ياسمينا زيتون مساء الأحد بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، إثر مسابقة تقام للمرة الأولى منذ أربع سنوات أراد القائمون عليها توجيه رسالة "أمل" فى بلد يعانى أزمة اقتصادية صُنفت من بين الأسوأ عالمياً.

وحصلت ياسمينا (20 عاماً)، وهى من بلدة كفرشوبا فى جنوب البلاد، على اللقب الذى احتفظت به ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدى لأربع سنوات بعد تعذر إقامة المسابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بداية بسبب الاحتجاجات الشعبية فى أأكتوبر 2019، ثم جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية فى البلاد.

وستنال الملكة المنتخبة التى تدرس الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمتراً ووزنها 51 كيلوجراماً، جائزة مالية قدرها مئة ألف دولار، كما ستمثّل لبنان فى مسابقتى ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

وحلت مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوى وصيفة ثالثة، فيما جاءت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة.

وتنافست 17 مشتركة للفوز بلقب المسابقة التى رعتها وزارة السياحة تحت شعار "اشتقنا للبنان". ومرت المتسابقات أولا أمام الجمهور ولجنة التحكيم بفساتين سهرة، واختارت لجنة التحكيم بعد ذلك تسعاً من المتسابقات، وتولى أفرادها طرح أسئلة مختلفة عليهن.

وتأهلت بعدها خمس مشاركات للمرحلة النهائية، وطُرح عليهن سؤال موحد عن رأيهن بحملة وزارة السياحة للترويج لموسم الاصطياف فى لبنان والمنطقة التى يخترن الإضاءة عليها فى هذا الإطار.

وترتدى عودة هذه المسابقة الجمالية التى انطلقت فى زمن الانتداب الفرنسى للبنان قبل أكثر من تسعة عقود وحجزت موعدا سنويا لها منذ الستينات، طابعاً رمزياً فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر فيها البلاد منذ حوالى ثلاث سنوات وباتت خلالها أكثرية اللبنانيين تحت خط الفقر.

وقد تجلت تبعات الأزمة المتعددة فى تصريحات المتباريات خلال الحفلة، إذ تطرق عدد منهن إلى مشكلات مختلفة يعيشها اللبنانيون، بينها هجرة الشباب وشح الأدوية والقيود الصارمة على عمليات السحب المصرفية.



ياسمينا زيتون