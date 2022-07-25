مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين فى انقلاب أتوبيس بترعة المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

انقلب أتوبيس في ترعة المريوطية مساء اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغا يفيد سقوط أتوبيس محمل بالركاب في ترعة المريوطية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أتوبيس بترعة المريوطية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 26 راكب، تم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن انفجار إطار الأتوبيس أدى لانحرافه عن الطريق وسقوطه بترعة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب سائق الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.