اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين فى انقلاب أتوبيس بترعة المريوطية

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:26 م
مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين فى انقلاب أتوبيس بترعة المريوطية انقلاب سيارة فى ترعة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انقلب أتوبيس في ترعة المريوطية مساء اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغا يفيد سقوط أتوبيس محمل بالركاب في ترعة المريوطية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أتوبيس بترعة المريوطية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 26 راكب، تم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن انفجار إطار الأتوبيس أدى لانحرافه عن الطريق وسقوطه بترعة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب سائق الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


سقوط أتوبيس بترعة المريوطية

امن الجيزة

ترعة المريوطية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة