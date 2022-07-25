محافظ أسوان: إتاحة التعليم لـ1834 طالبا فى 23 منطقة نائية ومحرومة

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن مدارس التعليم المجتمعى أصبحت نموذجاً سيتم التوسع في تطبيقه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث قامت المحافظة مؤخراً بتخصيص 7 قطع أراضى لإنشاء هذه المدارس بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منه لخدمة أهلنا وأولادنا بهذه القرى.

جاء ذلك في كلمة المحافظ أثناء الحفل الختامى والذي نظمته مؤسسة مصر الخير للإحتفاء بتخريج طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعي للعام الدراسى 2021 / 2022.

حضر الحفل الختامى، الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى ، وأيضاً المهندس أحمد صلاح مدير قطاع العمليات الميدانية بالمؤسسة ، بجانب قيادات العمل التنفيذي ، وشركاء النجاح من قيادات المجتمع المدنى ، والميسرات.

وأشاد اللواء أشرف عطية بسلسلة النجاحات والإنجازات التى حققها المجتمع المدنى على أرض أسوان ، وفى مقدمته مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، وفريق العمل لفرع المؤسسة الذى يعمل ليل نهار لخدمة المجتمع الأسوانى فى كافة الإتجاهات.

ووجه المحافظ، التحية لأول دفعة من الطلاب والطالبات لخريجى الصف السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى بعدد 178 طالب وطالبة من أجمالى 1834 طالب وطالبة موزعين على 113 مدرسة منهم 54 مدرسة تابعة لمؤسسة مصر الخير و59 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم داخل 23 قرية ومنطقة نائية ومحرومة.

وتضمنت الإحتفالية العديد من الفقرات الفنية والمسرحية وإلقاء الشعر ، بجانب عرض تقديمى عن مشروع دعم التعليم المجتمعى ، فيما أخختمت الإحتفالية بقيام محافظ أسوان بتكريم 12 من الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم المجتمعى ، وكذا 10 من الطلاب الفائزين بمسابقة " يوسى ماس " على مستوى الجمهورية .