بعد شهور من إعادة انتخابه.. الرئيس الفرنسي يبدأ جولة خارجية لـ3 دول أفريقية

وكالات

يبدأ اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة خارجية بعد 3 أشهر من إعادة انتخابه لولاية ثانية، إلى 3 دول أفريقية، قال محللون إنها ستركز على 4 ملفات رئيسية، بينها "مكافحة الإرهاب" و"رأب الصدع" و"أمن الغذاء".

ووفق بيان لقصر الإليزيه، يقوم ماكرون بجولة في أفريقيا جنوب الصحراء، يزور خلالها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، من 25 يوليو لمدة 4 أيام، ستركز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية، والتأكيد على استمرارية وثبات التزامه بعملية تجديد العلاقة مع القارة الأفريقية.

ويرافق ماكرون في جولته وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفييه بيشت، ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاشاروبولو.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي رغبته في "إعادة تقييم الوجود العسكري في القارة الإفريقية بحلول الخريف"، بينما تعمل القوة المناهضة للإرهاب "برخان" على استكمال خروجها من مالي.

وستكون الكاميرون التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في وسط أفريقيا، المحطة الأولى في هذه الرحلة. وسيلتقي ماكرون بول بيا، الرئيس البالغ من العمر 89 عاما، قضى منها 40 عاما على رأس البلاد.