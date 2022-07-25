اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 06:22 م
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انفجار إطار وراء سقوط أتوبيس بترعة المريوطية ومصرع شخصين وإصابة 26 آخرين

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:48 م
انفجار إطار وراء سقوط أتوبيس بترعة المريوطية ومصرع شخصين وإصابة 26 آخرين انقلاب اتوبيس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سبب سقوط أتوبيس بترعة المريوطية في البدرشين، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، حيث تبين أن انفجار إطار الأتوبيس أدى لانحرافه عن الطريق، واصطدامه بعامود كهرباء، ثم السقوط بالترعة.
وتسبب الحادث في تحطم الأتوبيس، وتم انتشال الضحايا، ونقلهم إلى المستشفى.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، وتبين أن الأتوبيس كان يستقله عمال شركة، وخلال عودتهم من العمل وقع الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
انقلب أتوبيس في ترعة المريوطية مساء اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
تلقى العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغا يفيد سقوط أتوبيس محمل بالركاب في ترعة المريوطية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أتوبيس بترعة المريوطية، مما أسفر عن مصرع شخصين و إصابة 26 راكب، تم نقلهم إلى المستشفى.
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن انفجار إطار الأتوبيس أدى لانحرافه عن الطريق وسقوطه بترعة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب سائق الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

سقوط أتوبيس بترعة المريوطية

امن الجيزة

ترعة المريوطية



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