وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل - في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل (التحري ومتابعة واستيراد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم) التي تقام بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام - إن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع كل القطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إيمانا بأهميته بمنع ومكافحة الفساد.



وشدد في الورشة التي شهدت حضور جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى سفارات الدول على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية وترسيخ مقومات ودعائم ثقافة مناهضة الفساد بكافة أشكاله.



من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالإنابة نسرين ربيعان، إن الأمم المتحدة من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية تحرص على مكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام وذلك إيمانا منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان.



وأضافت أن جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتجلى في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرتها (ستار) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم وبين مجموعة البنك الدولي التي صادق عليها 189 دولة عضوا.



وذكرت أن هذه الاتفاقية تعتبر الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد ومرتكزة على خمسة مجالات رئيسية وهي التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات.



وأشادت ربيعان "بالدور الريادي والبارز الذي تتخذه دولة الكويت ممثلة بجهاتها وهيئاتها المختصة للتصدي للفساد ومحاربته بكل أشكاله في ظل قيادتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة".